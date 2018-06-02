Kasımpaşalı Trezeguet'i 5 milyon euroluk serbest kalma opsiyonuyla almak isteyen Galatasaray, Mısırlı yıldızı Şampiyonlar Liginde parlatıp 20-25 milyon euroya elden çıkarmayı amaçlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini çok istediği Kasımpaşalı Trezeguet ile ilgili planı belli oldu. Cim-Bom, yetenekli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi arenasında parlatıp yüksek rakamlara satacak.

GALATASARAY SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın 2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp renklerine bağladığı genç futbolcunun sözleşmesindeki "5 milyon euroluk serbest kalma maddesini" kullanacak sarı-kırmızılılar, UEFA'dan gelecek transfer veya bütçe sınırlaması olsa dahi bu operasyonu yapacak. Bunun nedeni ise 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun büyük potansiyeli...

Teknik direktör Fatih Terim ve ekibine göre Trezeguet, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermesi durumunda, çok yüksek rakamlara satılabilir. Geride bıraktığımız sezon 13 gol, 9 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansla 20-25 milyon euroya satılabileceği tahmin ediliyor.

TREZEGUET TRANSFERİNİ DÜNYA KUPASINDAN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Rodrigues satılmasa bile Trezeguet'in transferini Dünya Kupasından önce bitirmek istiyor. Diğer taraftan Galatasaray'ın Emre Mor ısrarı sürüyor. Cim-Bom, Celta Vigo'ya kiralama teklifini sundu. Ayrıca Galatasaray, Emre'nin satın alma opsiyonu için kiralık sözleşmesine 8 milyon euro konulmasına sıcak bakıyor. Aslan, İspanyol ekibinin kararını bekliyor.

Kaynak: haberinburada