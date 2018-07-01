GALATASARAY HAZIRLIKLARINA ÇİFT İDMANLA DEVAM ETTİ
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah bir idman yapan sarı kırmızılılar, antrenmana hareket gelişimi üzerinde durulan bir çalışmayla başladı. Sonrasında koşu çalışmalarıyla devam eden sabah antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi.
TOLGA CİĞERCİ ANTRENMANA KATILMADI
Günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da gerçekleştirildi. İlk olarak kuvvet çalışmasıyla başlayan antreman, topla dayanıklılık çalışmaları üzerinde durularak devam etti. Antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan açma germe ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Antrenmana, Tolga Ciğerci katılmadı.
Kaynak: haberinburada
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