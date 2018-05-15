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Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, beraberlik alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 16:30
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

TAKTİKSEL ÇALIŞMA YAPTILAR

Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktiksel çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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