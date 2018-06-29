Fetö'cü Adil Öksüz'ü Arayan Ekibin Başındaki Polis Fetö'den Tutuklandı
Ankara'da Gözaltına Alınan Chp'li Eren Erdem'in İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
İki Ülke, 46 Yıl Sonra Karşı Karşıya
Doğurduğu Bebeği, 5'inci Kattan Atan Genç Anneye Müebbet İstemi
Askerlikte Bir Dönem Sona Erdi!
Beyoğlu'nda, Uyuşturucunun Etkisiyle İntihara Kalkışan Abd'li Turist Son Anda Kurtarıldı
2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
Kanserden Bacağını Kaybeden Genç Kız 3. Kez Kansere Yakalandı
Ysk'ya Çok Yakın Yerdeyim Diyen Muharrem İnce'nin Seçim Gecesi Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Trabzonspor Antrenmanına Katılmayan Jose Sosa, Arjantin'den Teklif Almış
Fenerbahçeli Nunnally, Nba'de Portland'la İdmana Çıktı
Ak Parti'de Seçim Sonrası Kritik Gün!
Leyla'dan 15. Günde De Haber Çıkmayınca Ekipler Çok Yönteme Başvurdu
Abd'de Gazete Binasına Saldıran Zanlının Kimliği Açıklandı
Brezilyalı Yıldız Sahada Değil Yatakta Sakatlanmış
İçişleri Bakanı Soylu, Çavuşoğlu'nun Yerine 2 Günlüğüne Dışişleri Bakanı Olmuş
Galatasaray, Gomis'e Yapılan Teklifi Geri Çevirdi
Abd'den Vatandaşlarına Terör Uyarısı: Türkiye'ye Gitmeyin
Dünya Kupasında Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
Talat Bulut'un Taciz Haberiyle Sarsılan Şevval, Sessizliğini Bozdu

Galatasaray, Gomis'e Yapılan Teklifi Geri Çevirdi

GALATASARAY, GOMİS'E YAPILAN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Galatasaray, Bafetimbi Gomis için Çin'den gelen 4,5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Galatasaray, Gomis'e Yapılan Teklifi Geri Çevirdi(8/10)4

Galatasaray Bafetimbi Gomis için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euroluk teklifi düşük bularak geri çevirdi. Cim-Bom, Fransız golcü için Çin'den gelen teklifi, Beşiktaşlı Tosic'i örnek göstererek kabul etmedi.

Sarı-kırmızılılar, "Gomis gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, Gomis'e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz" ifadesini kullandılar.

7 MİLYON EURODAN AŞAĞI BIRAKILMAYACAK

Böylece Galatasaray Gomis'in satılması için en az 7-8 milyon euroluk bir teklif olması şartını koşuyor. Cim-Bom bu seviyedeki bir teklif karşısında ancak masaya oturulacağını bildirdi. Ücretine zam isteği kabul görmeyen Gomis'in, sezon içerisinde performansının olumsuz etkilenebileceğinden endişe edildiği de vurgulandı.

PSİKOLOJİSİ BOZULURSA ÖNLEM ALINACAK

Bu nedenle teknik kadronun bazı önlemler alacağı hatta Fransız forvet ile özel toplantılar yapılacağı bildirildi. Gomis'in performansını olumsuz etkileyecek şekilde psikolojisinin etkileneceği gözlenirse buna göre önlemler alınacağı belirtildi. Fransız forvet ise geçtiğimiz günlerde sorun olmadığını söylemiş ve sarı-kırmızılı takımda devam edeceğini bildirmişti.

Gomis dün sezon açılışına katılarak da bu sezon da işi sıkı tutacağını göstermiş oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Gomis  E  Yapılan  Teklifi  Geri  Çevirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER