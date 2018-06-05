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Galatasaray, Gomis Giderse Yerine Bas Dost'u Getirecek

GALATASARAY, GOMİS GİDERSE YERİNE BAS DOST'U GETİRECEK

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılma kararı alması halinde Sporting Lizbon'da forma giyen Bas Dost'un transferini bitirecek.

Tarih : 05 Haziran 2018, 08:30
Puan Ver : Galatasaray, Gomis Giderse Yerine Bas Dost'u Getirecek(8/10)4

Galatasaray yönetimi Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasını aklından bile geçirmiyor. Ama "Teklifler var" diyen Fransız oyuncu ısrar ederse elden bir şeyin gelmeyeceğini de biliyor.

Olumsuz bir durum halinde hazırlıksız yakalanmak istemeyen sarı-kırmızılıların Sporting'te forma giyen Bas Dost'u gündemlerine aldıkları ifade edildi.

GOMIS'TEN 40 MAÇTA 32 GOL

Cimbom'un Gomis'in gitmesi halinde alternatif olarak belirlediği Bas Dost tam bir gol makinesi. Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Gomis, bu maçlarda toplam 32 gole imza attı.

Bas Dost ise son iki sezonda Sporting'de gösterdiği performanla göz doldurdu.

BAS DOST'TAN 43 MAÇTA 37 GOL

2016 - 2017 sezonunda 43 maçta 37 gol kaydeden Bas Dost, 2017 - 2018 sezonunda ise 49 maçta 34 gol kaydetti. Bas Dost bir kez de Heerenveen formasıyla 39 maçta 38 gol atarak, 30 gol barajını geçirmişti.

Bas Dost'un Sporting ile olan sözleşmesi, 2020 yılında sona erecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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