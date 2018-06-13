Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trezeguet'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a telefonla bağlanarak, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 16 gol atan Mısırlı oyuncu Trezeguet'i takımda görmek istediklerini açıkladı. Cengiz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon Euro serbest madde kalması doğru. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz."

Kaynak: haberinburada