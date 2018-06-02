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Galatasaray, Emre Mor için masaya oturuyor

GALATASARAY, EMRE MOR İÇİN MASAYA OTURUYOR

Galatasaraylı yöneticiler, Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Pazartesi Günü İspanya'ya çıkarma yapacak. Genç yeteneğin menajeriyla yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Galatasaray, Emre Mor İçin Masaya Oturuyor(8/10)4

Galatasaray'a transferde Emre Mor müjdesi... Önce Borussia Dortmund'da ardından Celta Vigo'da büyük hayal kırıklığı yaratan 20 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

Menajerler vasıtasıyla kurulan temaslarda, Galatasaray ve genç oyuncunun anlaşmaya vardığı iddia edildi. Hatta Sarı-Kırmızılı yöneticilerin pazartesi günü İspanya'ya giderek Celta Vigo ile masaya oturacağı öne sürüldü. Galatasaray, Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Özellikle teknik patron Fatih Terim'in, Emre'yi mutlaka kadrosunda görmeyi talep ettiği ifade ediliyor.

MASAYA KOYULACAK TEKLİF BELLİ

Celta Vigo, sezon başında 13 milyon Euro'ya transfer edilen Emre Mor'da zarara uğramak istemiyor. Galatasaray ise Finansal Fair Play'i aşmamak için, oyuncuyu önce 1.5-2 milyon Euro karşılığında kiralayıp kontratına da 8 milyon Euro civarında satın alma opsiyonu koymayı hedefliyor.

Sarı-Kırmızılılar en azından pazarlık masasına bu formülle oturacak. Asıl plan 1 hafta içinde anlaşmaya resmiyet kazandırabilmek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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