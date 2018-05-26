Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen oylamada Mustafa Cengiz, rakipleri, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nun geride bırakarak yeniden başkan seçilmeyi başardı.

Sandıkların tamamının açılmasının ardından salonda tezahüratlar yankılanırken, Başkan Cengiz kürsüye çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELE EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM"

"4 ay önce bir kıyam, bir ayağa kalkış gerçekleştirdik. Bunu biz yönetim olarak yapmadık. Bunu sizlerle, genel kurulla, taraftarla, tüm camiayla birlikte yaptık. Ne mutlu bize."

"Bugün, siz tarihi bir ana tanıklık ettiniz. Bu tarihi anı sosyologlar inceleyecektir. Çok klişeler, ezberler bozuldu. Liseli başkan adayı varsa, o başkan olur klişesi... Yok öyle bir şey, bu kanıtlandı."

"İnşallah sizi utandırmayız. Kuruşun peşinde, zaferlerin peşinde, 7/24 koşacağımıza, mücadele edeceğimize söz veriyorum."

"Bize teslim ettiğiniz emaneti, görevde kaldığımız sürece kendi canımızdan, malımızdan daha değerli, daha kutsal sayıp koruyacağımıza söz veriyoruz."

Kaynak: haberinburada