Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü Ankara'da makamında ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Galatasaray Kulübünün Teknokent Projesi'ni makul karşıladıklarını ve Teknokent'i kuracaklarını belirtti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ve Galatasaray Gayrımenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü Ankara'da makamında ziyaret etti.

PROJELERLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in de yer aldığı ziyarette Galatasaray Kulübünün Teknokent Projesi'yle ilgili detaylar konuşulurken karşılıklı görüş ve düşünceler iletildi.

Görüşme sonrası GSTV'ye açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Özlü, "Sayın Mustafa Cengiz, Mecidiyeköy ve şu anda stadyumun bulunduğu Seyrantepe'de Teknokent kurmak istediklerini iletti. Bunun görüşmesini yaptık. Gayet uygun ve makul karşıladık. İnşallah Teknokent'i kuracağız şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"TEKNOKENT'İ GALATASARAY BÜNYESİNDE KURMAK İÇİN BİR ADIM ATTIK"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise projeyle Türkiye'de bilimin ve sporun gelişmesi adına bir adım atılacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Batıda 'silikon vadisi' olarak tabir edilen Teknokent'i Galatasaray bünyesinde kurmak için bir adım attık. Bu konuda gerekli altyapı çalışmalarımızı yaptık ve Sayın Bakanımızın onayına sunduk. İlgiyle karşıladığı ve gerekli desteği vereceğini beyan ettiği için teşekkür ediyoruz. Bu projeyle Türkiye'de bilimin ve sporun gelişmesi yolunda bir adım atılmış olacak. Bu projenin, teknolojik gurur yaşatmasının yanı sıra parasal anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını camiamıza müjdeliyorum."

Başkan Cengiz, dün katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda projeden yıllık minimum 3 milyon dolar gelir beklediklerini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada