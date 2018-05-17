Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray Kulübü'nün başkanı Mustafa Cengiz, başkentte iftar organizasyonuna katıldı.

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) Galatasaraylılar Evi'nde düzenlediği iftar organizasyonuna dernek yöneticileri ve üyeler katıldı.

Mustafa Cengiz, iftarın ardından yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıradan bir iftar yemeği konuşması yapmadığını katılımcıların tarihi bir ana şahitlik ettiğini belirterek, "İlk defa okullular ile alaylılar, Galatasaraylılar Birliği ile dernek bir araya geldi. Fiziki olarak da bu çatı altında bu ilk kez gerçekleşti. Bizi bölmeye ayrıştırmaya çalışanlara Ankara tokat gibi bir cevap veriyor." diye konuştu.

"ANKARA'YA ÖNDEMLİ BİR PROJENİN ADIMINI ATMAK İÇİN GELDİK"

"Karıncanın hikayesi gibi belki finali göremeyiz ama onun yolunda ölürüz." ifadesini kullanan Cengiz, şöyle devam etti:

"Ankara'ya önemli bir projenin adımını atmak için geldik. Büyüklerimiz hep bir miras bıraktı ama biz değerlendiremedik. Gelecek kuşaklara kötü bir mali miras bırakmak istemiyoruz. 3,5 ay, 60-65 günlük süreçte çok defa Ankara'ya geldik. Mali sorunları çözmek için Teknokent Projesi ile silikon vadisi projelerimiz var. Spor salonu projemizde maçların dışında salon boş kalacaktı. Atıl bırakmamalıydık, biz de Teknokent Projesi'ni uygulamaya, silikon vadisi projesine karar verdik. Bunu hükümet ve üniversite ile yapacağız. Galatasaray Üniversitesimiz de içinde olacaktır. Sayın bakanımızla görüştük, tam destek vereceğini ifade etti. Mecidiyeköyde'ki otelimizi de bu projeye dahil ettik. Geldiğimizden beri bir an, bir gün bile durmadık. Bir saat işime gitmedim. Kim Galatasaray başkanı olacaksa da işe gitmemeli. Biz bu işi bitireceğiz Sayın Bakan da bugün bunun mührünü vurdu. Sancaktepe Projesi'ni de geliştirdik. Bizim 14 branşta 1453 sporcumuz var. Bin 200 dönümlük bu arazide bütün olimpik branşları bir araya toplayabileceğimiz bir alan. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüştük bakanımız da maliye bakanımız da destek vereceklerini ifade ettiler."

"ORADA ANLATACAĞIZ"

UEFA yetkilileri ile görüşmek için yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini ifade eden Cengiz, "Orada anlatacağız. UEFA'nın olumsuz tepkisi yok. Bizden açıklık, samimiyet ve doğruları söylememizi istediler. Her üçünü 3 ay boyunca kendilerine ispat ettik. Biz etkili bir sunum yaptık ki çok uzun süre bizi dinlediler ve inandılar. Çapraz sorular sordular ama biz her şeye hazırdık. Sunumu her duruma göre yeniden yaptık Bu hafta Tekno kent projesini anlattık. çok şaşırdılar. Yarın da geldiğimiz son durum hakkında kendilerine bilgi vereceğiz." diye konuştu.

Galatasray Kulübü hakında 300'den fazla hukuk davası olduğunu futbolcu alacaklarıyla ilgili problemlerin bulunduğunu dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz öncelikle bonservis bedelerini, kredi borçlarını ödedik. Borcun yapılandırılması değil banka kredilerini yeniden yapılandırmaya gittik. Hukuki zemin hazırlanıyor. UEFA'ya 24 ay sonra denk bütçeye geliriz dedik. Kriz ortamında dahil. İsraftan kaçındıkça, küçülmeden, nokta atışlarla, özellikle de futbolla doğru hamleler yaptıkça menajerlere çok para kaptırmadıkça Galatasaray, 2 yıldan önce de mali anlamda rahatlığa kavuşacaktır."Konuşmaların ardından katılımcılar Mustafa Cengiz ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: haberinburada