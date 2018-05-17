GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: UEFA İLE ANLAŞTIK, KUPALARA KATILIYORUZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşmenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir." dedi.
Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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