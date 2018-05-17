Mesut Özil'i Eleştiren Almanlara İngilizlerden Tokat!
Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor
Vatan Caddesi'nde Tuhaf Olay! Yola Yüklü Miktarda Döviz Atıp Kaçtılar
Önce Parti Düzenleyip Vedalaştı, Sonra Ölüme Gitti
Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
Otomobil Şarampole Devrildi, Feci Kazada 4 Kardeşten 3'ü Can Verdi
Stadyumun Alt Katından Sesler Gelince Gece Bekçisi Odayı Kontrole İndi, Ürkütücü Manzarayı Kaydetti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa İle Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz
Lavaboyu Kullanmasına İzin Verilmeyince Ortalık Yere Tuvaletini Yaptı
Hrant Dink Davasında Şükrü Yıldız Tahliye Edildi
Turizm Cenneti Ramazan'ın Başlamasıyla Bomboş Kaldı!
Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı
İlk Yerli Ve Milli Baz İstasyonu Ulak Hizmete Girdi
İsrail Hükümet Sözcüsünden Neden Gazzelileri Vuruyorsunuz Sorusuna İnsanlık Dışı Yanıt
Adana'da Termometreler 41 Dereceyi Gösterdi
Egzozundan Yüksek Ses Çıkan Lüks Otomobili, Polise Şikayet Ettiler
Bahçeli, Yenikapı'daki Kudüs'e Destek Mitingine Katılıyor
Yeni Nesil Kanser İlaçları Erkeklerde İki Kat Daha İyi Sonuç Veriyor
Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak
Erdoğan Onayladı! 20 Yeni Üniversite Kuruluyor

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: UEFA İLE ANLAŞTIK, KUPALARA KATILIYORUZ


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: UEFA ile Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz
Tarih : 17 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa İle Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz(5/10)1

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı görüşmenin sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir." dedi.

Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray emin ellerde" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Başkanı  Mustafa  Cengiz  Uefa  İle  Anlaştık  Kupalara  Katılıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER