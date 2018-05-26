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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek salonu terk etti

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI DURSUN ÖZBEK SALONU TERK ETTİ

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, açılan onuncu sandıktan sonra Galatasaray Lisesini terk etti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Salonu Terk Etti(8/10)4

Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık sonuçları belli oldu.

Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurulda 20 sandıkta 4803 üye oy kullandı. 10'uncu sandıkta; Mustafa Cengiz:141 , Dursun Özbek:64 , Ozan Korkut:42 , Ali Fatinoğlu: 12 oy aldı.

Genel kurulda sandıkların yarısı açılırken toplamda Mustafa Cengiz: 1044 - Dursun Özbek: 666 - Ozan Korkut: 291 - Ali Fatinoğlu: 115 oy aldı.

DURSUN ÖZBEK SALONDAN AYRILDI

Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık açılırken, Ali Fatinoğlu'nun ardından başkan adayı Dursun Özbek de Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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