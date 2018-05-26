GALATASARAY BAŞKAN ADAYI DURSUN ÖZBEK SALONU TERK ETTİ
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, açılan onuncu sandıktan sonra Galatasaray Lisesini terk etti.
Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık sonuçları belli oldu.
Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurulda 20 sandıkta 4803 üye oy kullandı. 10'uncu sandıkta; Mustafa Cengiz:141 , Dursun Özbek:64 , Ozan Korkut:42 , Ali Fatinoğlu: 12 oy aldı.
Genel kurulda sandıkların yarısı açılırken toplamda Mustafa Cengiz: 1044 - Dursun Özbek: 666 - Ozan Korkut: 291 - Ali Fatinoğlu: 115 oy aldı.
DURSUN ÖZBEK SALONDAN AYRILDI
Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 10'uncu sandık açılırken, Ali Fatinoğlu'nun ardından başkan adayı Dursun Özbek de Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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