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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek listesini tanıttı

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI DURSUN ÖZBEK LİSTESİNİ TANITTI

Galatasaray'da Başkan Adayı Dursun Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde yönetim kurulu listesini tanıttı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Listesini Tanıttı(6/10)2

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Dursun Özbek, 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde listesindeki isimleri tanıttı. Bu arada GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de Dursun Özbek'in listesine girdi.

İFTAR TOPLANTISINDA ÜYELER TANITILDI

Özbek, Kalamış'ta düzenlediği iftarlı toplantıda listesindeki üyeleri tanıttı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Özbek, bir çok projeleri olduğunu ve bu projeleri 'Galatasaray 5.0' adı altında yapacakları atılımla gerçekleştireceklerini söyledi. Projelerini 5 başlık altında toplayan özbek, bunların; Sportif Başarıda Sürdürülebilirlik, İletişim, Yeni Nesil Sponsorluk ve Pazarlama, Gayrimenkulde Gelecek ve Bugün, Dijital Evrim olduğunu ifade etti.

Başkan adayı Özbek, listesindeki isimleri tek tek kürsüye çağırırken, kendisinin seçimi kazanamaması durumunda dahi, göreve gelecek olan başkanın, bu projeleri kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Dursun Özbek

Metin Öztürk

Taner Aşkın

İbrahim Ziyal

Osman Kocaman

Niyazi Yelkencioğlu

Nasuhi Sezgin

Rıza Tevfik Morova

Levent Yaz

Ercüment Erdem

Dikran Gülmezgil

YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTESİ

Cenk Eyüboğlu

Osman Aral

Fırat Uygur

Ceyda Üçer

Kayhan Berberoğlu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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