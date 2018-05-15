GALATASARAY BAŞKAN ADAYI ALİ FATİNOĞLU PROJELERİNİ ANLATTI
Galatasaray'ın 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Ali Fatinoğlu, projelerini anlattıktan sonra, "Kim hayırlı olacaksa o seçilsin" dedi.
Sarı Kırmızı Platform Başkanı Yusuf Enes Topsakal tarafından İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ali Fatinoğlu, katılımcılara hitap etti ve projelerini anlattı.
"BİZ EKİP OLARAK HAZIRIZ"
Fatinoğlu, "Galatasaray tarihi bir seçime giriyor. Göreve gelmemiz halinde, hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Kazanamazsak da seçilen yönetime tüm projelerimizi sunarız. Çünkü asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray için kim hayırlı olacaksa, o seçilsin" dedi. Ekip olarak hazır olduklarının altını çizen Ali Fatinoğlu, "Galatasaray'ın geleceği parlak gözüküyor. Mali yapının sıkıntılı olduğu doğrudur ama aydınlığa en yakın zaman, karanlığın en koyu olduğu dönemdir. Biz ekip olarak hazırız" diye konuştu.
Ali Fatinoğlu, sportif başarının önemine değinirken, "Geliri artırmak için sportif başarı gerekiyor. Sportif başarı, gelir demek. Bu tablodan sıyrılmak için gelirleri artırıp, giderleri azaltacağız. Başka çare yok. Müsrifliği ortadan kaldırarak, dersimize iyi çalışarak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
"CEZA GELEBİLİR"
Galatasaray Futbol Takımının UEFA Finansal Fair Play Kriterleri çerçevesinde Avrupa kupalarından men cezası almayacağının duyurulduğunu hatırlatan Fatinoğlu, "UEFA'dan, 'Sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz' şeklinde bir ceza gelebilir. Bu durumda hazır oyuncuyu değil, genç yıldızları bulup, ekonomik almamız lazım" açıklamasını yaptı.
Ali Fatinoğlu'na konuşmasının ardından Sarı Kırmızı Platform Onursal Başkanı Esat Akbülbül ve başkan Yusuf Enes Topsakal tarafından bir plaket verildi.
Kaynak: haberinburada
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