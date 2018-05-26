GALATASARAY BAŞKAN ADAYI ALİ FATİNOĞLU İDDİALI: YİNE ADAY OLACAĞIM
Galatasaray'ın başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, sandıkların tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrılırken 'Bir sonraki seçimde adayım' ifadelerini kullandı.
Galatasaray başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, "Üç sene sonraki seçimde adayım" dedi. Ali Fatinoğlu, Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda sandıkların tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrıldı.
Fatinoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu bir yarıştır, kazananı tebrik edeceksin. Galatasaray Genel Kurulu'nun aldığı karar bilinçli bir karardır. Galatasaray'ın kupası bahçeye geldi, dendi ki, Galatasaray'a şampiyonluğu getiren başkana bir kere daha yetki verilmesi gerekir. Burada vefa vardı. Genel kurul vefalı davrandı. Hem Galatasaray'ı şampiyon yapan başkana vefasını gösterdiler, hem de Galatasaray'a zarar ettiren bir başkanın seçim kazanabilme riskini görünce herkes Mustafa Cengiz üzerinde blok oy kullandılar. Mustafa Cengiz başkanımı tebrik ediyorum, ekibiyle beraber inşallah Galatasaray'ı güzel günlere getirirler ve Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray'a kazandırırlar."
"EKİBİM 'BUNU BOZMAYALIM' DEDİ"
Fatinoğlu, bir sonraki seçimde aday olup olmayacağı ile ilgili olarak ise, "Ekibimle çok keyifli ve güzel bir arkadaşlık doğdu, ailelerle görüşmeler başladı. Artık kardeş gibi olduk. Bunu bozmayalım diye bir talepleri var, ben de bir hafta dinlenelim, sonra yemekte yolumuzu belirleyelim dedim. Ali Fatinoğlu, bir sonraki seçimin kesin olarak adayıdır. Erken seçim herkesin dilinde, İlkbaharda Galatasaray erken seçime gider diye konuşuyorlar. Bir daha böyle bir erken seçim olmaması için dağılmayacağız ve üç sene sonraki seçimde aday olacağız" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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