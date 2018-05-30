GALATASARAY, BALOTELLİ İÇİN YAKINDA GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Galatasaray, uzun süredir Türk takımlarının istediği Balotelli'nin transferi için İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi.
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın radarına Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 27 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli de girdi.
Nice'te 26 gol, 2 asist ile adından söz ettiren oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması sarı-kırmızılı ekibi heyecanlandırıyor. Yönetimin, İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı kısa süre içinde Çizme'ye göndererek nabız yoklaması bekleniyor.
MENAJERDEN SÜRPRİZ ÖNERİ: NDONG'U İSTER MİSİNİZ?
Menajer Mustafa Bakraç, Abdurrahim Albayrak'a sürpriz bir öneri getirdi...Bakraç elinde sezonu Premier Lig ekiplerinden Watford'ta tamamlayan bonservisi ise Sunderland'de olan Ndong'un menajerlik elinde haklarının bulunduğunu söyledi.
Sunderland, 3. lige düştüğü için 23 yaşındaki ön liberonun bonservisini bedelsiz almak için başvuru yaptığını hatırlattı.
Kaynak: haberinburada
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