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Galatasaray, Ahmet Çalık'ı Göztepe'ye Kiralıyor
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Galatasaray, Ahmet Çalık'ı Göztepe'ye Kiralıyor

GALATASARAY, AHMET ÇALIK'I GÖZTEPE'YE KİRALIYOR

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık, bedelsiz olarak 1 yıl Göztepe'ye gidiyor.

Tarih : 12 Haziran 2018, 13:30
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Galatasaray'da geçen sezon bekleneni veremeyen Ahmet Çalık, teknik direktör Fatih Terim tarafından gözden çıkarılmıştı. Yönetim, savunma hattındaki forma yarışında geride kalan 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için rapor vermesi sonrasında harekete geçti.

Süper Lig'den menacerler aracılığıyla bir kulüp arayan Sarı Kırmızılılar'ın, bu doğrultuda Göztepe'yle anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

BEDELSİZ OLARAK İZMİR'E GİDİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli savunmacıyı bedelsiz olarak İzmir ekibine göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Ahmet Çalık, geçen sezon Cim-Bom'da 11 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Ahmet Çalık'ın, 2021 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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