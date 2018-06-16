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Galatasaray, 10 Milyon Euroluk Teklif Gelirse Gomis'i Gönderecek
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Galatasaray, 10 Milyon Euroluk Teklif Gelirse Gomis'i Gönderecek

GALATASARAY, 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELİRSE GOMİS'İ GÖNDERECEK

Galatasaray, Çin ekiplerinden 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Bafetimbi Gomis'in transferine onay verecek.

Tarih : 16 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Galatasaray, 10 Milyon Euroluk Teklif Gelirse Gomis'i Gönderecek(8/10)4

Süper Ligde attığı 29 golle İlhan Cavcav sezonuna damgasını vuran isim oldu Bafetimbi Gomis... Fransız oyuncu 33 lig maçında 29 golünün yanı sıra 5 kez de asist yaparken Alex de Souza'nın da 'en çok gol atan yabancı oyuncu' rekorunu kırmayı başardı.

Sezon başında Swansea'den alınan ve yıllık kazancı bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yaklaşan 32 yaşındaki oyuncu, G.Saray'ın da elindeki en önemli değerlerden biri.

GALATASARAY TEKLİF BEKLİYOR

Fransız yıldıza sezon ortasında Çin'den gelen teklif kabul edilmezken şampiyonluk sonrasında ise bu transferin önü açıldı. Yeni transferler için elindeki tüm oyunculara ciddi teklif bekleyen G.Saray yönetimi, Çin'den Gomis'e gelecek teklifleri de değerlendirmeye hazır.

Daha önce teknik direktör Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve başkan Mustafa Cengiz arasında yapılan görüşmelerde takıma forvet alınmasının şart olduğu konuşulup karara bağlandı. Eren Derdiyok gitse de gitmese de takıma forvet oyuncusu mutlaka alınacak.

GOMIS GİDERSE TRANSFER HAREKATI BAŞLAYACAK

Ancak şu anda bir diğer detay ise Bafetimbi Gomis'in ayrılması halindeki durum... Fransız oyuncuya Çin'den 10 milyon Euro'yu aşan bir teklif resmi olarak gelirse G.Saray bunu kabul edecek.

Gomis'in ayrılması sonrasında ise G.Saray'ın önünde yepyeni bir transfer süreci başlayacak. Gomis'e alternatif olarak rotasyonda kullanılacak bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bu kez 1. forvet için piyasaya çıkacak.

Scout ekibinin belirlediği, Fatih Terim'in de onayladığı forvet adayları ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne yeni forvet hattı ile gidebilir.

YILLIK 3,3 MİLYON EURO KAZANIYOR

2019-20 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Gomis, 2 milyon 500 bin Euro da imza parası almıştı. Şampiyonlukla birlikte 200 bin dolar da prim kazanan oyuncu ayrıca lig ve kupada puan başına da 5 bin Euro kazanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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