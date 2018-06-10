Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını vurgulayarak "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

TRUDEAU'NUN SÖZLERİ YÜZÜNDEN TRUMP BİLDİRGEYİ İMZALAMADI

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun organizasyonun kapanışı için yaptığı basın toplantısında serf ettiği sözler nedeniyle bildirgeyi imzalamadığını söyledi.

"BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI"

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti. Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİSİ KARARINI "HAKARET" OLARAK YORUMLADI

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

"İTİLİP KAKILMAYACAĞIZ"

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." demişti.

"İKİ YÜZLÜ VE ZAYIF"

Trump ise bu sözler üzerine Trudeau için "İkiyüzlü ve zayıf" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada