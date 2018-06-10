G7 KRİZİ TIRMANIYOR! ABD'DEN KANADA'YA SERT ÇIKIŞ: BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını belirterek "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" dedi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Trudeau'nun sözleri nedeniyle G7 sonuç bildirgesine imza atmadığını vurgulayarak "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.
TRUDEAU'NUN SÖZLERİ YÜZÜNDEN TRUMP BİLDİRGEYİ İMZALAMADI
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun organizasyonun kapanışı için yaptığı basın toplantısında serf ettiği sözler nedeniyle bildirgeyi imzalamadığını söyledi.
"BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI"
Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti. Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.
GÜMRÜK VERGİSİ KARARINI "HAKARET" OLARAK YORUMLADI
Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.
"İTİLİP KAKILMAYACAĞIZ"
Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." demişti.
"İKİ YÜZLÜ VE ZAYIF"
Trump ise bu sözler üzerine Trudeau için "İkiyüzlü ve zayıf" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziomanpaşa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği!
- Fetö İddiası Asılsız Çıkan İnce, Canlı Yayında Kriz Çıkardı
- Milletvekili Elini Uzattı, Seçmen Gözünü İskambilden Alamadı
- Erdoğan, Gurbetçi Seçmene Mektup Gönderdi, Vakit Birlik Vakti Deyip Oy İstedi
- Dış Cephe Temizliği Yaparken Halatı Kopan İşçi, Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
- Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
- Hollanda'da Dünyanın İlk Plastik Yolu Yapıldı
- Otobüste Şarj Aleti Patlayan Yolcunun Çantası Bir Anda Alev Topuna Döndü
- Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar