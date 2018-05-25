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Füze saldırısına uğrayan Türk gemisi hakkında ilk açıklama!

FÜZE SALDIRISINA UĞRAYAN TÜRK GEMİSİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yemen açıklarında Türk gemisine yönelik füze saldırısı hakkında, "23 mürettebatın bulunduğu gemide herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir" dedi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Füze Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Hakkında İlk Açıklama!(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı hakkında, "Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir" dedi.

YEMEN AÇIKLARINDA FÜZE SALDIRISINA HEDEF OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Rusya'nın Novorossiysk Limanından yüklendiği buğdayı Yemen'in Saleef Limanına götürmekte olan İnce İnebolu adlı Türk gemisinin 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23.15'te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olduğunu belirtti.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA MEYDANA GELMEDİ

Aksoy, "Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın söz konusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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