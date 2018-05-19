FUTBOLU BIRAKAN ANDREA PİRLO'YA DEV GÖREV!
38 yaşında futbol kariyerini noktalayan Andrea Pirlo, İtalya Milli Takımında teknik direktörlük yapan Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapacak.
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, 38 yaşında futbol kariyerine nokta koymuştu.
Tecrübeli ismin, İtalya Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığı görevine getirileceği ifade edildi.
EN SON ABD'DE FORMA GİYMİŞTİ
Pirlo, ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımların formalarını giydikten sonra MLS ekibi New York City'e transfer olmuş ve burada kariyerini noktalamıştı.
Kaynak: haberinburada
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