FUTBOLCULAR, GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ ORUÇ KARARINI VERDİ
Galatasaraylı futbolcular, Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçında oruç tutmama kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım sahadan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray'da bu maç öncesi futbolcuların oruç tutup tutmayacakları merak ediliyordu.
FUTBOLCULAR ORUÇ TUTMAYACAK
Süper Lig'de şampiyonluk için Göztepe deplasmanından 1 puan alması gerekn Galatasaray'da Müslüman futbolcular toplanarak ortaklaşa bir karar aldı.
Futbolarena'nın haberine göre; Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolcuların bir bölümü, Göztepe ile oynanacak karşılaşmada oruç tutmama konusunda fikir birliğine vardı. Göztepe karşılaşmasında sarı kırmızılı takımda hiçbir futbolcu oruçlu olmayacak.
Kaynak: haberinburada
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