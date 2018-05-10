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Futbol dünyasını yıkan ölüm! 26 yaşında penis kanserine yenik düştü

FUTBOL DÜNYASINI YIKAN ÖLÜM! 26 YAŞINDA PENİS KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

İngiliz futbolcu Dale Clarke, bir sene mücadele ettiği penis kanserine yenik düştü ve 26 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Futbol Dünyasını Yıkan Ölüm! 26 Yaşında Penis Kanserine Yenik Düştü(6/10)2

26 yaşındaki İngiliz futbolcu Dale Clarke, bir sene mücadele ettiği penis kanseri hastalığına hamile olan eşinin çocuğu doğrumasına bir ay kala hayatını kaybetti.

Geçirdiği operasyon sonrası cinsel organın bir kısmı alınan futbolcu cinsel ilişki esnasında hissetme duyusunu kaybetti.

PENİSİNİN UCUNDAKİ ŞİŞLİK NEDENİYLE HASTANEYE GİTTİ

İlk olarak penisinin ucunda küçük bir şişiklik ortaya çıkan futbolcu gittiği hastanede doktorlar kendisine penis kanseri olduğunu söylediler.

Doktorların bu hastalıkla mücadele eden en genç kişi olduğunu söyledikleri futbolcu tedavi edildiği hastane hayatını kaybetti.

Hastalığından önce Forest Hall FC takımının orta saha mevkisinde oynuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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