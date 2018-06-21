FRENİ PATLAYAN KAMYON, MESCİDE GİRDİ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI
Adıyaman'da freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
FRENİ BOŞALAN KAMYON RESTORANIN MESCİDİNE ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Nusret Çevik yönetimindeki 63 K 4104 plakalı, inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan Engin Polat, Yunus Aciyan, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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