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FRANSIZLARIN KUR'AN-I KERİM KARŞITI BİLDİRİSİNE TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ


Fransızların Kur'an-ı Kerim karşıtı bildirisine Türkiye'den sert tepki
Tarih : 06 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Fransızların Kur'an-I Kerim Karşıtı Bildirisine Türkiye'den Sert Tepki(6/10)2

Fransa'da aralarında Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls'ın da bulunduğu 300 kişi, Kuran'ı Kerim'i hedef alan skandal bildiriye destek verdi. AB Bakanı Ömer Çelik Fransa'nın skandal hareketine sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

AB Bakanı Çelik, "İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"ENTELEKTÜEL BARBARLIĞIN EN ÇARPICI ÖRNEĞİ"

"300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor.

"DEAŞ NEYSE, BU 300 FRANSIZ DA AYNI"

Bu şahıslar, bu barbar ve ahlak dışı taleple, DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan etmişlerdir. DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor.

DEAŞ'ın aleni akrabalarını tesbit etmek kolay. Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp, yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu. İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı."

İşte Ömer Çelik'in Twitter paylaşımı:

FRANSA'NIN SKANDAL BİLDİRİSİNDE NE SAVUNULUYOR?

Fransa'da çoğunluğunu aydın ve siyasetçilerin oluşturduğu bir grup Müslümanların tepkisini toplayacak bildiri yayınladı.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls'ın imzasının bulunduğu bildiride Kuran-ı Kerim'in antisemitist ifadelerinden dolayı değiştirilmesini savunuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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