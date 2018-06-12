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Fransız yıldız Lemar'ın yeni adresi belli oldu

FRANSIZ YILDIZ LEMAR'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Monaco'da gösterdiği performansla adından oldukça sık söz ettiren Thomas Lemar, İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu.

Tarih : 12 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Fransız Yıldız Lemar'ın Yeni Adresi Belli Oldu(10/10)6

Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun başarılı kanat oyuncusu Thomas Lemar, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaştı.

Fransız spor gazetesi Le'quipe'in haberine göre Monaco ve Atletico Madridli yöneticiler bonservis konusunda uzlaştı, transferin son aşaması imzaya kaldı.

FRANSA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALIYOR

Lemar geçtiğimiz sezon Monaco forması ile oldukça başarılı bir form grafiği sergiledi.

22 yaşındaki yıldız oyuncu çıktığı 38 karşılaşmada 3 gol 10 asistlik performans gösterdi. Başarısını, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın aday kadrosunda yer alarak perçinledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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