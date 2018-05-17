FRANSIZ TEKNİK DİREKTÖR PATRİCK VİEİRA, NİCE TAKIMI İLE GÖRÜŞÜYOR
Fransa Ligi takımlarından Nice, teknik direktör Lucien Favre'nin Dortmund ile anlaşmasının ardından rotayı Patrick Vieira'ya çevirdi.
Fransa Ligi ekiplerinden Nice, teknik direktörlük görevi için sürpriz bir isme yöneldi. Lucien Favre'nin Dortmund'a gitmesinin ardından teknik direktör arayışına giren Nice, listenin başına Patrick Vieira'yı aldı.
MLS takımlarından New York City FC'yi çalıştıran Fransız teknik direktör ile görüşen Nice'in Vieira'dan olumlu cevap aldığı belirtildi.
AMERİKA'DA ÇALIŞIYOR
Kariyerinde sadece Manchester City U21 ve New York City FC takımlarını çalıştıran Vieira, futbolculuk kariyerini 2011 yılında sonlandırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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