FRANSIZ FUTBOLCU POGBA, KABE'DEN MİLYONLARA SESLENDİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba, umreye gitti. Kabe'den video paylaşan genç yıldız "Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum." dedi.
Manchester United'da forma giyen Pogba umreye gitti.
Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz." diye konuştu.
VİDEO 3,4 MİLYON İZLENDİ
Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı.Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 lig maçında 6 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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