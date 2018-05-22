Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
Akşener, Halaçoğlu Tartışmasına Noktayı Koydu: 'affedin' Dedi!
Suudi Arabistan'da Darbe Çağrısı: Kralı Devirin!
Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!
Göztepe, Bayram Bektaş İle Anlaşmaya Vardı
Ankara Demirspor 2. Lige Yükseldi
Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
Suat Kaya, Çok Konuşulan Saç Stiliyle İlgili Sessizliğini Bozdu
Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi
Göztepe'de Taner Tuna Dönemi Sona Erdi
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a Veda Etti
Fransız Futbolcu Pogba, Kabe'den Milyonlara Seslendi
Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
Böyle Fair Play Görülmedi! Rakipleri Oynasın Diye İmza Topladı
Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var
Aday Listesini Beğenmeyen 14 Kişi İyi Parti'den İstifa Etti
Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!
Suriyeli İş Adamı Ak Parti'den Milletvekili Adayı Oldu

Fransız futbolcu Pogba, Kabe'den milyonlara seslendi

FRANSIZ FUTBOLCU POGBA, KABE'DEN MİLYONLARA SESLENDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba, umreye gitti. Kabe'den video paylaşan genç yıldız "Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum." dedi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Fransız Futbolcu Pogba, Kabe'den Milyonlara Seslendi(5/10)1

Manchester United'da forma giyen Pogba umreye gitti.

Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz." diye konuştu.

VİDEO 3,4 MİLYON İZLENDİ

Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı.Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 lig maçında 6 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransız  Futbolcu  Pogba  Kabe  Den  Milyonlara  Seslendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER