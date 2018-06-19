FRANSIZ EKİBİ PSG'DEN RONALDO'YA YILLIK 45 MİLYON EURO!
PSG, Cristiano Ronaldo için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Fransa Ligue 1 ekiplerinde Paris Saint Germain, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için yıllık 45 milyon Euro ödemeye hazır.
PSG'den önerdiği rakam, Cristiano Ronaldo'nun istediği rakama denk düşerken; Real Madrid'in de Portekizli yıldıza sunduğu teklifin 45 milyon euroya yakım bir rakam olduğu ifade edildi.
Ronaldo'ya 45 milyon euro yıllık ücret ödeyerek kadrosuna katmak isteyen PSG, Real Madrid'e de 300 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunarsa futbol tarihinin en pahalı transfer operasyonunu gerçekleştirecek.
REAL MADRID'E 300 MİLYON EURO ÖDENECEK
Real Madrid'in oldukça sıcak bakabileceği transfer teklifinde operasyonun bir diğer ayağı da Neymar olacak. PSG'nin Ronaldo için 300 milyon euro ödemesi, Real Madrid'e Neymar transferi için bütçe sağlayacak ve PSG'nin talep ettiği 400 milyon euronun büyük bir bölümü yine PSG tarafından karşılanacak.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
- Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
- Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
- Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F35 Tepkisi: 'öyle Ben İstedim, İptal Ettim' Olmaz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar