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Fransız Ekibi Nice, Vieira ile El Sıkıştı

FRANSIZ EKİBİ NİCE, VİEİRA İLE EL SIKIŞTI

Fransız ekibi Nice, Lucien Favre'den boşalan teknik direktörlük görevine Patrick Vieira'yı getirdi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Fransız Ekibi Nice, Vieira İle El Sıkıştı(9/10)5

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Nice, Lucien Favre'den boşalan teknik direktörlük görevi için Patrick Vieira ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Fransız teknik direktör Vieira ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

EN SON NEW YORK CITY'Yİ ÇALIŞTIRIYORDU

Futbolculuk döneminde Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City'de forma giyen eski Fransız milli oyuncu, son iki yıldır ABD'nin New York City takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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