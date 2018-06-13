FRANSIZ EKİBİ MONTPELLİER, GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SIRP GOLCÜSÜ SKULETİC'İ TRANSFER ETTİ
Fransız ekibi Montpellier, bu sezon küme düşen Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i renklerine bağladı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Skuletic ile sözleşme imzalandığı ve gelecek sezon Sırp oyuncunun 32 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
BONSERVİSİ AÇIKLANMADI
Açıklamada, Gençlerbirliği'ne ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.
Skuletic, Spor Toto Süper Lig'e veda eden başkent temsilcisinde geçen sezon 27 maçta 8 gole imza atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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