Fransız Ekibi Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp Golcüsü Skuletic'i Transfer Etti
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Fransız Ekibi Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp Golcüsü Skuletic'i Transfer Etti

FRANSIZ EKİBİ MONTPELLİER, GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SIRP GOLCÜSÜ SKULETİC'İ TRANSFER ETTİ

Fransız ekibi Montpellier, bu sezon küme düşen Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i renklerine bağladı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Fransız Ekibi Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp Golcüsü Skuletic'i Transfer Etti(7/10)3

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp golcüsü Petar Skuletic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Skuletic ile sözleşme imzalandığı ve gelecek sezon Sırp oyuncunun 32 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

BONSERVİSİ AÇIKLANMADI

Açıklamada, Gençlerbirliği'ne ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

Skuletic, Spor Toto Süper Lig'e veda eden başkent temsilcisinde geçen sezon 27 maçta 8 gole imza atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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