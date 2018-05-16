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Fransız Ekibi Marsilya'nın Taraftarı Filistin'e Destek Verdi
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Fransız Ekibi Marsilya'nın Taraftarı Filistin'e Destek Verdi

FRANSIZ EKİBİ MARSİLYA'NIN TARAFTARI FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ

Marsilya ile Athletico Madrid arasından oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçında, Marsilya taraftarları İsrail zulmü altındaki Filistinlilere, Filistin bayrakları açarak destek verdi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Fransız Ekibi Marsilya'nın Taraftarı Filistin'e Destek Verdi(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Lyon stadını dolduran Marsilyalı taraftarlar kritik mücadele öncesinde Filistin bayrakları dalgalandırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fransa'daki Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olan Marsilya'da tribünlerin Filistin'e destek olması sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ellerindeki Filistin bayraklarını maç öncesinde dalgalandırarak işgalci İsrail'e tepkilerini dile getiren Marsilyalı taraftarlar İsrail aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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