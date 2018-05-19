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Fransız Askerlerinden Ypg/Pkk'ya Topçu Desteği
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Fransız Askerlerinden YPG/PKK'ya Topçu Desteği

FRANSIZ ASKERLERİNDEN YPG/PKK'YA TOPÇU DESTEĞİ

Fransız özel kuvvetleri terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdürüyor. Son olarak Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Fransız Askerlerinden Ypg/Pkk'ya Topçu Desteği(6/10)2

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.

Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'ya destek veren Fransız askerleri, Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Baguz köyünün kuzeyine altı topçu bataryası kurarak atışlar yaptı.

FRANSA, YPG VE PKK İLE ÇALIŞIYOR

Saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışan Fransız askerleri, son dönemde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbic, Haseke, Ayn İsa ve Rakka'daki varlığını artırıyor.

Fransız askerilerinin Suriye'deki durumu

Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını bildirmişti.

SURİYE'YE GİRİYORLAR

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısından Suriye'ye giriyor.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransız özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri Suriye'de faaliyet gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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