2018 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan Fransa'da genç yıldız Mbappe, Adil Rami ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. Mbappe ilk maçta forma giyemeyebilir.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı, 20 yıl aranın ardından turnuvada yeniden kupaya uzanmak istiyor. Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa Milli Takımı dev organizasyon öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken korkutan bir sakatlık yaşandı. PSG forması giyen Kylian Mbappe, antrenmanda Adil Rami'yle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı ve yerde kaldı.

AVUSTRALYA MAÇINDA FORMA GİYEMEME DURUMU VAR

Ayak bileğinden skaatlanan Mbappe birkaç dakika yerde kaldı ve Fransa'nın sağlık heyeti oyuncuya ilk müdahaleyi antrenman sahasında yaptı. Fransa'dan Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Fransa basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun durumu ciddi olabilir. Yetkililerin Mbappe'nin, Avustralya karşısında forma giyemeyeceğinden şüphe ettiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 46 MAÇTA 21 GOL ATTI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda değişiklik yapması için Dünya Kupası'nın açılış maçından önceki 24 saate kadar zamanı bulunuyor. Fransa'nın yetiştirdiği son dönemdeki en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Mbappe, oynanan son 7 hazırlık maçında 3 gol atmış 4 de asist yapmıştı. PSG ile harika bir sezon geçiren 19 yaşındaki yıldız, geçen sezon 46 maçta 21 gol atıp 16 da asist yapmıştı.

Kaynak: haberinburada