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Fransa'dan Ortadoğu Çıkışı: Ufukta Savaş Var
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FRANSA'DAN ORTADOĞU ÇIKIŞI: UFUKTA SAVAŞ VAR


Fransa'dan Ortadoğu çıkışı: Ufukta savaş var
Tarih : 15 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Fransa'dan Ortadoğu Çıkışı: Ufukta Savaş Var(5/10)1

Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın "Ortadoğu'daki durum patlamaya müsait. Savaş ufukta olabilir" ifadesi kullandığını duyurdu.

"BU SEVİYEDE ŞİDDET MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Fransa Dışişleri Bakanı, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.

İSRAİL POLİSİ, FİLİSTİNLİ SİLAHSIZ İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR

Öte yandan, İsrail polisinin Gazze sınırı yakınlarında Filistinli silahsız bir kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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