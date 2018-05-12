FRANSA'DAKİ GOL DÜELLOSUNDA FUTBOLSEVERLER HEYECANA DOYDU!
Fransa Ligue 1'de 37. hafta mücadelesinde Guingamp ile Marsilya 3-3 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'de 37. hafta mücadelesinde Guingamp ile Marsilya karşı karşıya geldi.
MARSİLYA 14 DAKİKADA 2 GOL BULDU
Marsilya mücadelenin 2. dakikasında Valere Germain ile öne geçti ve 14. dakikada Florian Thauvin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Guingamp 42. dakikada Clement Grenier'in golüyle farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik skorla girildi.
ZORLU MÜCADELE 3-3 BERABERE BİTTİ
Karşılaşmanın 52. dakikasında ise Clement Grenier penaltıdan tekrar golü buldu ve skor 2-2'ye geldi. Marsilya, 66. dakikada Mandanda'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Guingamp 70. dakikada Jimmy Briand'ın poenaltıdan kaydettiği golle ilk kez önegeçti. Son sözü 81. dakikada Florian Thauvin söyledi ve Guingamp ile Marsilya 3-3 berabere kaldı.
MARSİLYA PUANINI 74'E ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 74'e çıkardı. Guingamp'in puanı ise 47 oldu.
Kaynak: haberinburada
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