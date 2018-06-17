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Fransa'da Yaşayan Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Paris'te Sandığa Koştu

FRANSA'DA YAŞAYAN GURBETÇİLER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN PARİS'TE SANDIĞA KOŞTU

Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden gurbetçiler Paris'te uzun kuyruklar oluşturdu. Seçmenler oy kullanmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Fransa'da Yaşayan Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Paris'te Sandığa Koştu(7/10)3

Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden gurbetçiler pek çok şehirde uzun kuyruklar oluşturdu. Seçmenler oy kullanmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

FRANSA'DA KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BÜYÜK KUYRUK

Fransa'nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg'da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor. Oy kullanma işlemi dolayısıyle Boulogne - Billancourt'da bulunan konsolosluk önünde büyük kuyruklar oluştu.

Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor.

BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİNDE DE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Macaristan'daki Türk vatandaşı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Budapeşte'de oylarını kullanıyor.

Macaristan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı. 2 bin 100 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, oylarını kullanabilmek için Büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanmak için bir saati aşkın beklemek zorunda kalan seçmenler bugün yerel saatle 21.00'e kadar oylarını verebilecek.

MACARİSTAN'DA 2 BİN 100 SEÇMEN VAR

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Macaristan başkanı Mehmet İnceoğlu yaptığı açıklamada, Budapeşte'de tek gün olarak belirlenen oy verme işlemlerinde sabah 09.00-21.00 arası gerçekleştireceğini, yaklaşık 2 bin 100 seçmenin olduğu Macaristan'da katılım oranın çok yüksek olacağını tahmin ettiğini söyledi. İnceoğlu, "Vatandaşlarımız demokratik haklarını en iyi şekilde kullanacaklarını görüyoruz. İnşallah bu seçim heyecanı bayram heyecanıyla beraber iyi bir sonuçla bitirmiş oluruz. Vatanımıza milletimize Allah hayırlı uğurlu eylesin seçim çalışmalarını ve sonuçlarını" diye konuştu.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar ise, Türk siyaset hayatını dışarıda yaşayan Türkler olarak söz sahibi olmasının gerçekten çok güzel bir olay olduğunu, oylarını kullanmak için Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde bulunduklarını, 2 bin 100 Türk vatandaşının Macaristan'da oy kullanacağını, hem Ramazan Bayramı'nın hem de seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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