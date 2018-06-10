Oldukça gergin geçen G-7 zirvesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ofisi ABD Başkanı Trump ile ilgili bir açıklama yaparak "Öfke krizi" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, çok gergin geçen G-7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Uluslararası işbirliği öfke krizleri ve düşünülmemiş açıklamalarla dikte edilemez" ifadesi yer aldı.

TRUMP İÇİN "ÖFKE KRİZİ" İFADESİ KULLANILDI

G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahibi Kanada'ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesiyle krizle sona erdi.

Zirvede özellikle ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilemedi. Fransa'da zirvenin ardından çok sert bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, zirvede Trump'ın tavrına ilişkin, "Uluslararası işbirliği, öfke krizleri ve düşünülmemiş açıklamalarla dikte edilemez" açıklamasına bulundu.

AB EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMİŞTİ

Bu yılki zirveye ticaret konusundaki anlaşmazlıklar damgasını vurdu. G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

ABD'nin 1 Haziran'da Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe sokması, özellikle Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları başlaması endişesini doğurmuştu. AB bu adıma karşılık olarak bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

Kaynak: haberinburada