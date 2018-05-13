FRANSA'DA BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Polisin saldırganı vurduğu belirtildi. Bıçaklı saldırıda en az 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olayın terör olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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