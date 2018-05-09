Fransa Kupası finalinde Paris Saint Germain, 3. lig olan Ulusal Lig'den Les Herbiers ile karşı karşıya geldi. Paris Saint Germain, zayıf rakibi karşısında hata yapmadı ve 90 dakika sonunda sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÜST ÜSTE 4 KEZ KUPANIN SAHİBİ

Paris Saint Germain, bu sonuçla Fransa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. PSG, bu kupada üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Unai Emery'nin öğrencilerine rakipleri karşısında galiibyeti getiren golleri 26. dakikada Giovani Lo Celso ve 74. dakikada penaltıdan Edinson Cavani kaydetti.

Paris SG, hafta sonu ligde taraftarı önünde Rennes'i konuk edecek.

Kaynak: haberinburada