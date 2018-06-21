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Fransa ikinci turu garantiledi, Peru havlu attı

FRANSA İKİNCİ TURU GARANTİLEDİ, PERU HAVLU ATTI

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Peru ise turnuvaya veda etti.

Tarih : 21 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Fransa İkinci Turu Garantiledi, Peru Havlu Attı(10/10)6

2018 Dünya Kupasının favorileri arasında gösterilen Fransa, ikinci sınavında Peru ile karşı karşıya geldi.

Horozlar, zorlu mücadeleden Kylian Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve bir üst tura adını yazdırdı. Oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Peru ise turnuvaya veda etti.

Grubun diğer maçında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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