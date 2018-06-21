FRANSA İKİNCİ TURU GARANTİLEDİ, PERU HAVLU ATTI
2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Peru ise turnuvaya veda etti.
2018 Dünya Kupasının favorileri arasında gösterilen Fransa, ikinci sınavında Peru ile karşı karşıya geldi.
Horozlar, zorlu mücadeleden Kylian Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve bir üst tura adını yazdırdı. Oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Peru ise turnuvaya veda etti.
Grubun diğer maçında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kalmıştı.
Kaynak: haberinburada
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