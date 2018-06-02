FRANSA, HAZIRLIK MAÇINDA İTALYA'YI RAHAT GEÇTİ: 3-1
2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İtalya'yla karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
2018 Dünya Kupası bileti alamayan İtalya, hazırlık maçında Fransa'nın konuğu oldu.
Nice kentinde bulunan Allianz Riviera'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Fransa oldu. Henüz 8. dakikada savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin attığı golle 1-0 öne geçen Fransa, 29. dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
İTALYANLARIN GOLÜ BONUCCI'DEN GELDİ
36. dakikada sahneye çıkan İtalyan savunmacı Bonucci, farkı bire indirirken Fransa, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci yarısında İtalya beraberliği ararken Fransa, 63. dakikada rakibinin fişini çekti. Ousmane Dembele, attığı golle maçı 3-1'e taşırken günün sonucunu da tayin etmiş oldu.
İtalya'yı 3-1 mağlup eden Fransa, 2018 Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçını da kazanmış oldu. Fransızlar daha önce İrlanda'yı 2-0'lık skorla devirmişti.
Öte yandan İtalya ise Roberto Mancini yönetiminde ilk yenilgisini tattı. Mancini'nin İtalya'sı daha önce Suudi Arabistan'ı 2-1'le mağlup etmişti.
Kaynak: haberinburada
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