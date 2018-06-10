FRANSA AÇIK'TA ŞAMPİYON RAFAEL NADAL OLDU
Fransa Açık finalinde Dominic Thiem'i 6-4, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, 11. Roland Garros zaferini elde etti.
Kaynak: haberinburada
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