İngiltere'de yaşayan Jenny Kershaw, tatil için gittiği Vietnam'da hayatının şokunu yaşadı. Kershaw, internetten rezervasyon yaptırdığı otelin gerçek halini görünce büyük hayal kırıklığına uğradı.

OTELİN HAVUZU KÜVETE BENZİYORDU

Bir otel arama sitesinden Vietnam'da kendine bir otel ayarlayan İngiliz vatandaşı Jenny Kershaw, tatile gittiği zaman büyük bir şokla karşılaştı. Çünkü Kershaw'ın internetten tuttuğu otelin havuzu gerçekte küvete benziyordu.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Genç kadın, otelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıktan sonra olay kısa sürede yayıldı.

Otel arama sitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kershaw'ın mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini ve ekibinin bu konu üzerinde çalıştığını aktardı.

SOSYAL MEDYADA ONLARCA PAYLAŞIM YAPILDI

Olay üzerine sosyal medya kullanıcıları İngiliz kadının maduriyeti hakkında onlarca paylaşımda bulundu.

Kaynak: haberinburada