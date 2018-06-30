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Fotoğraf çeken davetlilere kızan işletmeci, düğünü iptal etti

FOTOĞRAF ÇEKEN DAVETLİLERE KIZAN İŞLETMECİ, DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİ

Kocaeli'de bir düğün salonunda anlaşmalı fotoğrafçının dışında çekime izin vermeyen işletmeci müziği kesip ışığı kapatınca ortalık karıştı, gelin ve damat perişan oldu.

Tarih : 30 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Fotoğraf Çeken Davetlilere Kızan İşletmeci, Düğünü İptal Etti(7/10)3

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğün salonlarında anlaşmalı fotoğrafçı haricinde çekim izne verilmemesi bir çifti perişan etti. Pistte oynayan yakınlarının fotoğrafını çeken davetlilere kızan salon işletmecisi, müziği kesip ışıkları kapatınca olanlar oldu.

"KİMSE FOTOĞRAF ÇEKMEYECEKTİ" DİYEREK SALON ÇALIŞANLARI OLAY ÇIKARDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir düğünde trajikomik olaylar yaşandı. Çalan müzik eşliğinde kendini halaya kaptıran davetliler bir anda müziğin kesilmesi, ışıkların kapatılmasıyla büyük şok yaşadı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bazı davetlilerin fotoğraf çekmesine öfkelenen salon fotoğrafçısı ve çalışanları, 'Kimse fotoğraf çekmeyecekti" diyerek düğün sahiplerinin üzerine yürüdü. Çıkan olaylar sebebiyle düğün iptal oldu. Dakikalar önce pistte göbek atan davetliler bir anda kendilerini salon dışında buldu.

GELİN VE DAMAT SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Sadece bir davetlinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damat soluğu mahkemede aldı. Damat ile gelinin babaları, tüketici mahkemesinde açtığı davada, düğün günü misafirlerin fotoğraf çekmesi üzerine, salon işletmecisi ve fotoğrafçısının müziği, ışıkları kapatarak düğünü iptal ettiklerini, 'Hani kimse fotoğraf çekmeyecekti' diyerek ailelerinin üzerine saldırdıklarını öne sürdü.

DAVACI DÜNÜRLER, SALON İŞLETMECİSİNDEN MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

Davacı dünürler, hakaret ve tehditlerde bulunan salon çalışanlarının bütün davetlileri mekan dışına çıkardıklarını belirterek; düğünün gerçekleşmesi için yapılan ve iptal edilmesi yüzünden kuaför masrafları, davetlilerin nakli için yapılan ulaşım-servis ücretleri, gelinlik-damatlık masraflarının tarafına iadesini talep etti. Davacı dünürler, takılamayan takılar ve organizasyon için ödenen sözleşme bedeli sebebiyle maddi zararlarının büyük olduğunu kaydetti. Dünürler, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini talep etti. Davacı salon işletmecisi ve fotoğrafçı ise iddiaları reddetti. Davalılar, sözleşmede belirtilmesine rağmen davetlilerin çekim yaptığını öne sürdü. Tarafları dinleyen mahkemenin önümüzdeki aylardaki son duruşmada karar vermesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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