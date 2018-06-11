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Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde Zafer Sebastian Vettel'in Oldu

FORMULA 1 KANADA GRAND PRİX'SİNDE ZAFER SEBASTİAN VETTEL'İN OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde Zafer Sebastian Vettel'in Oldu(5/10)1

Kanada Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1'de sezonun yedinci ayağı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in yanı sıra arkasındaki Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) ve Lewis Hamilton (Mercedes) starttaki yerlerini korudu.

STOLL İLE ROSSO ÇARPIŞTI

Yarışın henüz ilk turunda kaza yaşandı. Williams'tan Lance Stroll ile Toro Rosso'dan Brendon Hartley'in çarpışması nedeniyle güvenlik araçları piste girdi.

Kontrolü elinde tutarak yarışı baştan sonuna kadar önde götüren Vettel, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Alman pilot, bu sezonki 3'üncü, kariyerindeki ise 50'nci yarışı kazandı.

Vettel'in podyumun ilk basamağında yer almasıyla Ferrari takımı, 2004 yılından sonra ilk kez Kanada Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.

Vettel'in 7.376 saniye gerisinden gelen Bottas ikinci, liderden 8.360 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise üçüncü oldu.

RED BULL PLOTU RICCIARDO YARIŞI 4. SIRADA TAMAMLADI

Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, 6. sıradan başladığı yarışta "pit-stop" aralarını iyi kullanarak bitiş çizgisini dördüncü sıradan geçti.

Rakiplerinden erken pit-stop'a girmesine rağmen stratejisi tutmayan ve vasat bir yarış çıkaran son dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton ise beşinci sırada kaldı.

Bu sonuçla puanını 121'e çıkaran Vettel, Hamilton'ı geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı pilotun 120 puanla ikinciliğe gerilediği sıralamada Bottas ise üçüncü oldu.

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si, 24 Haziran'da yapılacak.

KANADA GRAND PRİX'SİNİ İLK 10 SIRADA BİTİREN PİLOTLAR ŞUNLAR:

Sebastian Vettel (Ferrari) Valtteri Bottas (Mercedes)Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)Lewis Hamilton (Mercedes)Kimi Raikkonen (Ferrari)Nico Hulkenberg (Renault)Carlos Sainz (Renault)Esteban Ocon (Force India-Mercedes)Charles Leclerc (Sauber Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

Sebastian Vettel (Almanya): 121 puanLewis Hamilton (Büyük Britanya): 120Valtteri Bottas (Finlandiya): 86Daniel Ricciardo (Avustralya): 84Kimi Raikkonen (Finlandiya): 68

TAKIMLAR KLASMANI

Mercedes: 206 puan Ferrari: 189Red Bull: 134Renault: 56McLaren: 40

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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