Mavi Elmas 6,7 Milyon Dolara Satıldı
Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın Başkan Seçilmemesi İçin Dua Ediyor
Piyasalar Hareketlendi! Dolar Ve Euro Rekor Seviyeye Yaklaştı
Kudüs'ün Çığlığı İstanbul'da Yankılanıyor, Yüz Binler Yenikapı'da
Hastanelerdeki Sus Pozunu Veren Hemşire Yıllar Sonra İtiraf Etti: İyi Ki Çektirmişim
Oktay Vural Mhp'ye Veda Etti, İyi Parti'ye Sinyali Verdi
Ankara'da Dehşet Anları! Gazi Ailesi Taksicilerin Saldırısına Uğradı
Uyuşturucu Şebekesinin Başındaki Torbacı, Eski Astsubay Çıktı!
Galatasaraylı Koray'a Sürpriz Talip
Fenerbahçe'den Sıra Dışı Atatürk Portresi
Merkez Bankasının Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi Belli Oldu
10 Bin Tl'lik Hurda İndirimi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Türk Hakem, U17 Avrupa Finalini Yönetecek
Türkiye, Abd'ye Resti Çekti! 11 Ürüne Tedbir Geliyor
Bakan Duyurdu: İstanbul 3. Havalimanı'nda Sona Gelindi
Hastane Tuvaletinde Doğum Yapan Genç Kız: Hamileliğimden Haberim Yoktu
Fiyatı Yüzde 50 Artan Tereyağı, Ramazan Ayının Zam Şampiyonu Oldu
İtalyan Ekibi Roma, Talisca İçin 32 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Trump'a Ve Abd'ye Kafa Tutan Lider, Diriliş Hayranı Çıktı
Bakan Arslan: Wikipedia'nın Açılması İçin Gereğini Yaptık Ancak Karşı Taraf Adım Atmadı

Fiyatı Yüzde 50 Artan Tereyağı, Ramazan Ayının Zam Şampiyonu Oldu

FİYATI YÜZDE 50 ARTAN TEREYAĞI, RAMAZAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Ramazan ayı kampanya verileri açıklandı. Ramazan'da yüzde 50'lik artışıyla fiyatı en çok artan ürün tereyağ oldu.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Fiyatı Yüzde 50 Artan Tereyağı, Ramazan Ayının Zam Şampiyonu Oldu(5/10)1

Ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının inser (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyalardaki verilerine göre; 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 23,60 TL olan 1 kg. tereyağın fiyatı, 2018 Ramazan'da 35,30 TL'ye yükseldi. Tereyağ fiyatında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünlerden beyaz peynir yüzde 21'lik fiyat artış gerçekleştirdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,90 TL olan 1 kg. beyaz peynirin fiyatı, 2018 Ramazan'da 15,65 TL'ye yükseldi.

ÇAY VE KAŞAR PEYNİRİNDE DE ARTIŞ VAR

Taze kaşar da yüzde 18'lik fiyat artışıyla Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,10 TL olan 700 gr. taze kaşarın fiyatı, 2018 Ramazan'da 15,43 TL'ye yükseldi.

Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünlerden yüzde 15'lik fiyat artışıyla Karadeniz dökme çayda gerçekleşti. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 17,70 TL olan 1 kg. Karadeniz dökme çayın fiyatı, 2018 Ramazan'da 20,33 TL'ye yükseldi.

Pastırma fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında yüzde 14'lük fiyat artışıyla listeye dahil oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 10,10 TL olan 90 gr. pastırmanın fiyatı, 2018 Ramazan'da 11,53 TL'ye yükseldi.

ŞEKERE DE ZAM GELDİ

Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünlerden, yüzde 11'lik fiyat artışıyla toz şeker ve küp şeker; listeye fiyatı 5 kg. toz şekerin ortalaması 16,50 TL'den, 18,24 TL'ye yükselerek girdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 3,70 TL olan 1 kg. küp şekerin fiyatı, 2018 Ramazan'da 4,13 TL'ye yükseldi.

Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünlerden yüzde 10'luk fiyat artışıyla siyah zeytin girdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,00 TL olan 1 kg. siyah zeytinin fiyatı, 2018 Ramazan'da 14,32 TL'ye yükseldi.

Un da Ramazan'da fiyatı en çok artan ürünler listesine yüzde 8'lik fiyat artışıyla dahil oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 8,60 TL olan 5 kg. unun fiyatı, 2018 Ramazan'da 9,25 TL'ye yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fiyatı  Yüzde  50  Artan  Tereyağı  Ramazan  Ayının  Zam  Şampiyonu  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER