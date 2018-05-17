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Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi
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Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi

FİTCH, DOLARIN YÜKSELİŞİNİ DEĞERLENDİRDİ: TÜRKİYE KIRILGAN ÜLKELERDEN BİRİSİ

Dolardaki yükselişin gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten Fitch, Tükiye'yi Ukrayna ve Arjantin'le birlikte en kırılgan 3 ülkeden biri olarak gösterdi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi(5/10)1

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD dolarının gelişen piyasaların kırılganlığını test edeceğini belirterek Ukrayna, Türkiye ve Arjantin'in dolardaki yükselişe karşı en hassas ülkeler olduğunu bildirdi.

FİTCH RATİNGS RAPOR YAYINLADI

Kurum bugün yayımladığı raporda gelişen ülke piyasalarının büyümesini 2017'de destekleyen zayıf dolar ve artan emtia fiyatları hikayesinin azalmaya başladığını bildirdi.

"GELİŞEN ÜLKE BORÇLARI BASKI ALTINDA OLACAK"

Bu durum ve Merkez Bankaları'nın daha az genişlemeci politikalarının gelişen ülke piyasalarının ekonomik ve finansal koşullarında güçlüklere neden olacağı ifade edildi. Fitch Kredi Piyasası Araştırma Direktörü Monica Insoll, "eğer finansal koşullar beklenenden daha hızlı sıkılaşırsa gelişen ülke borçları da baskı altında olacak" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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