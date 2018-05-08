Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

Fişini çekeceklerdi, son anda gözlerini açtı

FİŞİNİ ÇEKECEKLERDİ, SON ANDA GÖZLERİNİ AÇTI

ABD'nin Alabama eyaletinde beyin travması geçirip yaşam destek ünitesine bağlı yaşamak zorunda kalan 13 yaşındaki çocuk, fişi çekilmek üzereyken bilincinin geri gelmesiyle hayata döndü.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Fişini Çekeceklerdi, Son Anda Gözlerini Açtı(7/10)3

Trenton McKinley, Mart ayında sürdüğü el arabasının ters dönüp kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirmişti, kafatasında da yedi çatlak oluşmuştu. Doktorlar Trenton'un ailesine çocuklarının yaşamasının zor olduğunu ve organlarının da bağış bekleyen beş çocuk için uyumlu olabileceğini söyledi.

FİŞİ ÇEKMEDEN BİR GECE ÖNCE UYANDI

Yaşam destek ünitesinin fişini çekmeyi planladıkları günden bir gün önce Trenton'un bilinci geri geldi.

Annesi Jennifer Reindl, kazadan sonra oğlunun birkaç kranyotomi operasyonu geçirdiğini, böbrek yetmezliği ve ani kalp durması rahatsızlığı yaşadığını anlattı.

"BİR DAHA NORMALE DÖNMEZ"

Reindl, oğlu Trenton'un bir gün masada 15 dakika "ölü gibi kaldığını" belirtirken doktorlar da annesine "oğlunun bir daha asla normal haline dönemeyeceğini" söyledi.

CBS News'a konuşan Reindl, oğlunun organlarının beş farklı çocuğa uyumlu olduğunu öğrendikten sonra bağış için gerekli evrakları imzaladığını ifade etti.

ORGANLARI BAĞIŞLANACAKTI

Reindl, "Trenton'un organlarını bağışlarsak diğer çocukların oğlumuzu hayatta tutmaya devam edeceğini düşünerek kabul ettik. Ertesi gün beyin dalgaları testi ve ölüm saatinin belirlenmesi için randevumuz vardı. Ama hayati organları yeniden canlandı biz de iptal ettik" dedi.

Trenton şimdi ağır ilerleyen bir iyileşme sürecinde.

AĞRILARI DEVAM ETSE DE NORMAL YAŞAMA DÖNDÜ

Yaşanan kazayla ilgili Trenton, "Betona çarptım, el arabası kafama düştü. Sonrasında ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" diyor.

Trenton'un sinir ağrıları ve nöbetleri devam ediyor, kafatasının birleştirilmesi için yeni bir ameliyat olması gerekecek.

Annesi Reindl, oğlunun yürüdüğünü, konuştuğunu, hatta kitap okuyup matematik problemleri çözdüğünü söylüyor ve yaşananlar için de "mucize" diyor.

Trenton da bilinci kapalıyken "cennette olduğunu düşündüğünü" söylüyor.

Aile, tedavi masraflarının karşılanması için Facebook'ta yardım kampanyası başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fişini  Çekeceklerdi  Son  Anda  Gözlerini  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER