FIRIN YANGININDA CAN VEREN İŞÇİNİN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, fırında çıkan yangında, içeride mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybederken, talihsiz işçinin ailesi sinir krizi geçirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında içeride mahsur kalan bir işçi öldü. Talihsiz adamın, olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirirken, mahalleli ile polis arasında ufak çaplı bir arbede yaşandı.
İTFAİYE SÖNDÜRDÜ ANCAK YETMEDİ
Olay, Keçiören ilçesinin Ayvalı Caddesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fırından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dükkanı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında içeride kalan Abdullah Bektaş'ın mesai arkadaşları ve mahalle sakinleri endişeyle beklerken, itfaiye ekipleri içeride yaptığı incelemelerde Bektaş'ı yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Bektaş'ın cesedi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Abdullah Bektaş'ın çalıştığı fırında yangın çıktığını öğrenen yakınları olay yerine koştu. Bir yakını olay mahalline girmek isterken Polis ekipleri tarafından güçlükle durduruldu. Fırından, Bektaş'ın cansız bedeninin çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle güçlükle sakinleştirildi.
ARBEDE ÇIKTI
Yanan binaya yaklaşmak isteyen mahalle sakinleriyle polis arasında küçük çaplı bir arbede çıktı. Bazı mahalle sakinleri emniyet şeridini aşmak isteyince Polis müdahalede bulundu. Ekipler, etrafta bekleyen vatandaşların yangın dolayısıyla etrafa dağılan dumandan etkilenmemesi için emniyet şeridini geniş bir çevreden çekti.
Kaynak: haberinburada
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